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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор в размере 20 рублей с каждого заказа, что позволит сервису заработать до 500 млн рублей до конца 2024 года
Пока сервисный сбор актуален для Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

«Яндекс Маркет» делает ставку на новый источник дохода – сервисный сбор в размере 20 рублей с заказа. Пока нововведение затронет только жителей Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Аналитики прогнозируют, что уже в 2024 году маркетплейс может заработать на этом 400-500 млн рублей. Распространение сбора на всю Россию в перспективе способно приносить не менее 5 млрд рублей ежегодно.

В компании подчёркивают, что сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, доставленные в соответствии с заявленными условиями. Он будет действовать для всех видов оплаты и логистических схем. Выбор городов-миллионников для запуска объясняется широкой аудиторией «Яндекс Маркета» и фокусом на их развитии.

Однако эксперты разделились во мнениях относительно потенциальной прибыльности новшества. Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин считает, что реальный доход вряд ли превысит 2 млрд рублей в год, учитывая ограниченную географию сбора.

В то же время, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предполагает, что при распространении сбора на все регионы, «Яндекс Маркет» сможет зарабатывать не менее 5-5,2 млрд рублей в год. Это составит прирост к общей выручке платформы примерно на 1,5-2%. Мильчакова также отметила, что введение сервисного сбора может быть связано с желанием компании снизить убытки, несмотря на высокие темпы роста выручки в сегменте электронной коммерции.

Артем Михайлин видит в нововведении и другие плюсы. По его мнению, сбор поможет сократить долю мелких заказов с минимальной суммой и наполнением, которые «могут заметно ухудшать общую экономику маркетплейсов».

Введение сервисного сбора «Яндекс Маркетом» может стать прецедентом для рынка. Пока другие крупные игроки, такие как Wildberries, Ozon, «Мегамаркет» и «Купер», не анонсировали аналогичных мер. Однако эксперты не исключают, что конкуренты займут выжидательную позицию и, при отсутствии значительного негатива со стороны пользователей, также введут сборы.

Напомним, что аналогичная ситуация ранее произошла в сегменте доставки продуктов. Несмотря на первоначальное недовольство, потребители постепенно привыкли к плате за доставку, особенно при условии улучшения качества сервиса.

#яндекс #сделано в рф #сервисы
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