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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
RuStore уже установили более чем на 77 млн устройств — пользователи обновили приложения более 1,5 млрд раз
С банками же как-то надо вести дела. И не только.

Официальный российский магазин приложений RuStore достиг впечатляющего рубежа: пользователи обновили приложения более 1,5 млрд раз. Наиболее востребованными оказались финансовые приложения, на долю которых пришлось 37% от всех обновлений. За ними следуют полезные инструменты (13%) и приложения для онлайн-покупок (7%), что коррелирует с общим рейтингом популярности категорий в магазине.

Дмитрий Панкрушев, директор RuStore, подчеркнул, что возможность своевременного обновления является одним из ключевых преимуществ платформы, которой пользуются владельцы более 77 миллионов устройств. Эта функция предоставляет 10 000 разработчикам гибкость в настройке и развитии своих продуктов для разных групп пользователей, одновременно гарантируя быстрый доступ к важным обновлениям.

RuStore — это официальный российский магазин мобильных приложений, разработкой которого занимается VK. Платформа доступна для устройств под управлением Android, Harmony OS, ОС «Аврора» и предлагает более 40 000 игр и приложений от разработчиков из 40 стран мира.

#android #российское по #vk #rustore
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