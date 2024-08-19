Благосклонно настроены только представители сферы здравоохранения.

Как показало проведённое Financial Times исследование, около 56% американских компаний, входящих в список Fortune 500, видят в распространении искусственного интеллекта определённые риски для своего бизнеса. Из тех 108 компаний, которые конкретно упоминали о генеративном искусственном интеллекте, только 33 увидели в данной технологии благоприятные для себя возможности. Среди них есть, например, представители сферы здравоохранения и фармакологической отрасли, поскольку они верят, что им искусственный интеллект способен помочь более эффективно проводить исследования и ставить диагнозы.

Источник изображения: NVIDIA

Представители медийной сферы, отрасли развлечений и разработчики программного обеспечения в целом настороженно относятся к искусственному интеллекту, связывая с ним риски появления судебных претензий в сфере интеллектуальной собственности и защиты персональных данных. Кроме того, многие создатели контента и программного обеспечения верят, что конкуренты при помощи ИИ могут получить преимущество над ними.