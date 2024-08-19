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Новости Software Игнатий Колыско
VK Доска: новый инструмент для совместной работы и мозговых штурмов
Конкуренты ушли, ну и удачи им.

VK представила бета-версию бесплатного сервиса VK Доска, предназначенного для визуализации идей, организации совместной работы и проведения онлайн-встреч.

VK Доска – это виртуальное пространство, где пользователи могут создавать неограниченное количество интерактивных досок. На них можно размещать стикеры, фигуры, текст, изображения, ссылки и другие элементы, а также устанавливать таймер, чтобы эффективно управлять временем.

Сервис будет полезен для проведения брейнштормов, ретроспектив, обучения и других видов совместной работы. VK Доска позволит наглядно представлять информацию, распределять задачи между участниками, отслеживать прогресс и обсуждать идеи.

«Мы уверены, что VK Доска станет незаменимым инструментом для всех, кто работает над проектами, проводит обучение и ценит удобство и эффективность», – говорит руководитель проекта Сергей Прокудин.

В ближайшее время пользователям станет доступен импорт данных из других сервисов. Также появится возможность сохранять доски и возвращаться к их редактированию в любое время.

#российское по #vk #vk доска
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