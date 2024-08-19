Давно пора было это сделать.

В мессенджере WhatsApp появится функция блокировки сообщений с неизвестных номеров. Нововведение направлено на повышение безопасности и оптимизацию работы приложения.

Обновление, которое пока находится в разработке, позволит ограничить количество сообщений, получаемых с незнакомых аккаунтов за определённый промежуток времени. Как только установленный лимит будет исчерпан, приложение автоматически заблокирует все дальнейшие сообщения с этих номеров.

Новая функция призвана защитить пользователей от спама, фишинговых атак и вредоносного контента, которые не только досаждают, но и могут привести к утечке личных данных и проблемам с устройством.

Помимо безопасности, блокировка неизвестных отправителей положительно скажется на производительности приложения. Спам-сообщения создают излишнюю нагрузку, замедляя работу мессенджера и устройства в целом. Ограничение потока данных позволит WhatsApp работать быстрее и плавнее.

Стоит отметить, что WhatsApp уже использует автоматические инструменты для борьбы со злоумышленниками. Специальные алгоритмы выявляют подозрительную активность и массовые рассылки. Новая функция блокировки даст пользователям дополнительный инструмент для защиты своих аккаунтов.

На данный момент функция блокировки сообщений с неизвестных номеров доступна только в бета-версии приложения для Android. Нет никакой гарантии, что она появится в финальной версии обновления, однако сам факт её разработки говорит о том, что разработчики WhatsApp действительно всерьёз задумались о безопасности своих пользователей.