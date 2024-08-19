Не PDF единым, так сказать.

Google продолжает совершенствовать свой облачный сервис. В Drive появилась небольшая, но долгожданная функция: теперь отсканированные документы можно сохранять не только в PDF, но и в JPEG.

Раньше пользователи мобильного приложения Google Drive могли сканировать документы и загружать их в «облако» только в формате PDF. Недавно компания Google объявила о нововведении: теперь при сканировании можно выбрать формат JPEG.

Обновление уже распространяется среди пользователей Android-приложения Google Drive. По заявлению разработчиков, процесс полного развёртывания апдейта займёт не более 15 рабочих дней.

Чтобы отсканировать документ в Google Drive, нужно выполнить несколько простых действий:

Открыть приложение Google Drive.

Нажать на значок камеры в правом нижнем углу экрана.

Навести камеру устройства на документ (синяя линия укажет границы области сканирования).

Сделать снимок документа.

При необходимости, отредактировать изображение.

Нажать кнопку «Готово».

Ввести название файла или выбрать предложенное.

Выбрать формат сохранения (PDF или JPEG).

Нажать кнопку «Сохранить».

Новая функция доступна для всех пользователей Google Workspace, включая индивидуальных подписчиков и владельцев личных аккаунтов Google.