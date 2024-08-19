Google продолжает совершенствовать свой облачный сервис. В Drive появилась небольшая, но долгожданная функция: теперь отсканированные документы можно сохранять не только в PDF, но и в JPEG.
Раньше пользователи мобильного приложения Google Drive могли сканировать документы и загружать их в «облако» только в формате PDF. Недавно компания Google объявила о нововведении: теперь при сканировании можно выбрать формат JPEG.
Обновление уже распространяется среди пользователей Android-приложения Google Drive. По заявлению разработчиков, процесс полного развёртывания апдейта займёт не более 15 рабочих дней.
Чтобы отсканировать документ в Google Drive, нужно выполнить несколько простых действий:
- Открыть приложение Google Drive.
- Нажать на значок камеры в правом нижнем углу экрана.
- Навести камеру устройства на документ (синяя линия укажет границы области сканирования).
- Сделать снимок документа.
- При необходимости, отредактировать изображение.
- Нажать кнопку «Готово».
- Ввести название файла или выбрать предложенное.
- Выбрать формат сохранения (PDF или JPEG).
- Нажать кнопку «Сохранить».
Новая функция доступна для всех пользователей Google Workspace, включая индивидуальных подписчиков и владельцев личных аккаунтов Google.