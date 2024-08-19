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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google Drive наконец-то добавил возможность сканировать документы и загружать их в формате JPEG
Не PDF единым, так сказать.

Google продолжает совершенствовать свой облачный сервис. В Drive появилась небольшая, но долгожданная функция: теперь отсканированные документы можно сохранять не только в PDF, но и в JPEG.

Раньше пользователи мобильного приложения Google Drive могли сканировать документы и загружать их в «облако» только в формате PDF. Недавно компания Google объявила о нововведении: теперь при сканировании можно выбрать формат JPEG.

Обновление уже распространяется среди пользователей Android-приложения Google Drive. По заявлению разработчиков, процесс полного развёртывания апдейта займёт не более 15 рабочих дней.

Чтобы отсканировать документ в Google Drive, нужно выполнить несколько простых действий:

  • Открыть приложение Google Drive.
  • Нажать на значок камеры в правом нижнем углу экрана.
  • Навести камеру устройства на документ (синяя линия укажет границы области сканирования).
  • Сделать снимок документа.
  • При необходимости, отредактировать изображение.
  • Нажать кнопку «Готово».
  • Ввести название файла или выбрать предложенное.
  • Выбрать формат сохранения (PDF или JPEG).
  • Нажать кнопку «Сохранить».

Новая функция доступна для всех пользователей Google Workspace, включая индивидуальных подписчиков и владельцев личных аккаунтов Google.

#google #облачные сервисы #сервисы #google drive #облачный сервис #jpeg #сканирование документов
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