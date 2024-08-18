Новые пути обхода найдут, не сомневайтесь.

Microsoft выпустила патч для Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium), который блокирует обходной путь, позволявший устанавливать операционную систему на компьютеры с неподдерживаемыми процессорами. Эта лазейка, использующая командную строку «/product server», позволяла многим владельцам старых ПК установить Windows 11, несмотря на отсутствие совместимого оборудования, такого как TPM 2.0.

Обходной путь был актуален для пользователей, чьи компьютеры были вполне способны работать с Windows 11, но не соответствовали требованиям Microsoft, в частности, наличию TPM 2.0. Установка дополнительного модуля TPM не всегда была возможна, особенно на ноутбуках. Кроме того, минимальные требования к процессорам (Intel 8-го поколения и AMD Ryzen 2-го поколения) для многих пользователей оказывались неоправданно высокими.

В течение почти года эта командная строка помогала пользователям без проблем обновляться с предыдущих версий Windows. Хотя существовали и другие методы обхода ограничений, некоторые из них, такие как ограничение PopCnt, были устранены ранее.

Любопытно, что Microsoft не анонсировала это изменение и не упомянула о нем в описании патча. Однако, скорее всего, оно будет включено в будущие релизы Windows 11 и станет обязательным для всех систем после обновления.

Теперь пользователям с неподдерживаемыми ПК придётся либо оставаться на старых версиях Windows 10, либо переходить на альтернативные операционные системы, такие как Linux, либо модернизировать аппаратное обеспечение. В качестве варианта можно рассмотреть Windows 11 LTSC Enterprise edition, которая имеет более широкий список совместимых процессоров и не требует обязательного наличия TPM 2.0.

Хотя пока ещё существуют другие способы установки Windows 11 на неподдерживаемые ПК, очевидно, что Microsoft намерена бороться с этими лазейками.