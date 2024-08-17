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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
И это по «правилам»?

Компания «Аскон», крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения, столкнулась с неожиданным удалением своего YouTube-канала, на котором размещались видеоуроки, записи вебинаров и другие материалы по продуктам компании, включая известную САПР «Компас 3D». На момент блокировки канал насчитывал 28 тысяч подписчиков и более 50 тысяч просмотров в месяц.

Представители «Аскона» полагают, что удаление канала может быть связано с санкциями, наложенными на компанию. Однако, YouTube не предоставил никаких официальных объяснений. «Аскон» уже подал апелляцию в Google.

Примечательно, что ранее YouTube блокировал преимущественно каналы политической или военной тематики, чьи авторы высказывали мнения, расходящиеся с западной повесткой. Удаление узкоспециализированного технического канала выглядит беспрецедентным случаем.

В связи с произошедшим «Аскон» призывает своих пользователей подписаться на страницу компании во «ВКонтакте», куда были перенесены все видеоматериалы. Компания заранее подготовилась к возможным ограничениям и дублировала контент на российской платформе.

Помимо «Компас 3D», «Аскон» разрабатывает широкий спектр инженерного ПО, включая системы автоматизированного проектирования, управления проектами, инженерными данными и производством. Среди продуктов компании такие известные решения, как «Компас-График», Pilot-ICE Enterprise, «Лоцман», «Вертикаль» и «Гольфстрим».

Руководитель департамента маркетинга «Аскона» Андрей Мохов подчеркнул, что компания была готова к такому развитию событий и успела перенести весь контент на VK Видео, где он доступен в полном объеме. Пользователи могут найти видеоуроки и другие материалы, сгруппированные по плейлистам.

#youtube #российское по #сапр #компас 3d
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zik3ak
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Так оно уже вроде залочено к фигам... Не удивлюсь, если вообще весь контент грохнут... Да, придурки с обеих сторон, но пострадают только авторы и потребители.
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
666MAXIMUS999
18:35
Смахивает на картонный макет, в сарае..))
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Eppius
18:32
И правильно сделало. Это красная линия и за ее пересечение будет беспощадное накзание.
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swr5
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Ну вот, а то некоторые тут еще в розовых очках ходят.
YouTube без объяснения причин удалил канал разработчиков российской САПР «Компас 3D»
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