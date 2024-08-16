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С 15 августа 2024 года платформа Apple Search Ads более не доступна для разработчиков из России и Беларуси. Об этом сообщил в своем Telegram-канале iOS Dev Виктор Грушевский, получивший соответствующее уведомление от Apple.

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Apple Search Ads — это инструмент, позволяющий разработчикам продвигать свои приложения в App Store. Размещая рекламу в верхней части результатов поиска, разработчики получали возможность значительно увеличить количество установок.

В компании ссылаются на пункт 13 пользовательского соглашения, однако, по мнению Грушевского, истинная причина блокировки — страна регистрации аккаунта. Данное решение вызывает опасения относительно дальнейшей политики Apple в отношении выплат разработчикам из России и Беларуси доходов от продажи приложений.

«Утром я получил уведомление от Apple. Формально компания ссылается на пункт 13 пользовательского соглашения, однако очевидно, что причина блокировки — страна регистрации аккаунта», — пишет Грушевский.