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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Бывший глава Google назвал было удалёнку причиной отставания компании от ИИ-стартапов, но потом передумал
Ситуацию лучше всего описывает не самый популярный глагол «оконфузиться».

На этой неделе бывший генеральный директор и председатель совета директоров Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), который никак теперь не связан с этим интернет-гигантом, оказался вовлечён в скандал, источником которого стало его выступление перед студентами Стэнфордского университета, записанное на видео некоторое время назад, но опубликованное в YouTube лишь недавно. В ходе беседы с аудиторией, как отмечает The Wall Street Journal, бывший глава Google заявил, что причины отставания этой корпорации от стартапов в сфере искусственного интеллекта кроются в особенностях корпоративной культуры.

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Источник изображения: Reuters

До 2022 года, когда в мире ещё бушевала пандемия, Google ввела удалённый режим работы для большинства сотрудников, но к 2023 году начала переходить на гибридный вариант, который требовал от них присутствия в офисе на протяжении как минимум трёх дней в неделю. Шмидт заявил, что ИИ-стартапы в своей сфере добиваются большего, поскольку их сотрудники работают «как проклятые», тогда как в Google персонал может оставаться дома на протяжении нескольких дней в неделю. Самое интересное, что Шмидт на этой неделе признал своё суждение ошибочным и потребовал удалить видео со своими ставшими скандальными высказываниями. Очевидно, действующим руководителям Google подобная откровенность бывшего коллеги в условиях жёсткой конкуренции в сегменте ИИ показалась неуместной.

#google #искусственный интеллект #удалённая работа #эрик шмидт
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