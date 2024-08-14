Объёмы выросли вплоть до 20 % в регионах.

Несмотря на то, что YouTube уже не первый месяц испытывает трудности с доступом в России, масштабный «сбой» 8 августа, похоже, стал переломным моментом. Российские операторы связи зафиксировали скачок общего объёма трафика на 5-10%, а в регионах — до 20%. Эксперты связывают это с попытками пользователей обойти ограничения, используя VPN-сервисы и скачивая видео на российские платформы и жёсткие диски.

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В то время как Роскомнадзор объясняет ухудшение качества работы YouTube прекращением поддержки Google своей CDN-сети в России, эксперты уверены, что истинная причина кроется в блокировке видеосервиса с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях всех российских операторов.

По словам президента ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, в сетях региональных операторов трафик вырос на 10-20%. Причина — в поиске альтернативных платформ, у которых, однако, не хватает кеширующих серверов, особенно в регионах. Это заставляет операторов закупать больше трафика у магистральных провайдеров, что неизбежно скажется на их расходах.

В VK подтверждают тенденцию: объём загрузок видеоконтента на сервис «VK Видео» за неделю с 5 по 11 августа вырос в 1,5 раза по сравнению с июлем.

Будущее российского сегмента интернета в условиях «замедления» YouTube туманно. По некоторым прогнозам, от трафика видеосервиса останется не более 10%, которые будут идти через VPN-сервисы. Это может привести к общему падению трафика в сетях операторов на 15-20%. Многое будет зависеть от того, смогут ли российские ресурсы предложить достойную замену YouTube.