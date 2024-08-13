Полный набор важных функций — тоже в комплекте.

Компания Opera представила стабильную версию браузера Opera One для iOS после нескольких недель бета-тестирования. Ключевые особенности обновления — переработанный интерфейс, интеграция ИИ-ассистента Aria и усовершенствованный поиск.

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В Opera One строка поиска по умолчанию расположена внизу экрана для удобства навигации одной рукой. Во время ввода браузер предлагает варианты автозаполнения не только из истории поиска, но и в виде отдельных подсказок. Пользователи могут выбрать стандартное расположение строки поиска или быструю кнопку действий.

Разработчики также внесли ряд изменений в дизайн браузера. При прокрутке страницы верхняя и нижняя панели скрываются, обеспечивая полноэкранный просмотр контента. Цвет строки состояния теперь адаптируется к цветовой гамме сайта. Старая лента новостей заменена на карусель с персонализированными новостями, спортивными результатами и рекомендациями.

В мае 2023 года Opera представила ИИ-ассистента Aria, а в августе добавила его в iOS-версию браузера. В Opera One Aria получила возможность голосового ввода и генерации изображений.

По данным Sensor Tower, с 2020 года браузер Opera был загружен на iOS более 50 миллионов раз. Наибольший рост загрузок Opera наблюдался во втором квартале 2024 года в Европейском Союзе — на 122%. Этот скачок связан с новыми правилами ЕС, обязывающими Apple предоставлять пользователям iOS возможность выбора браузера по умолчанию.