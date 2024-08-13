Apple и большие комиссии — эти вещи всегда рядом.

Spotify и другие участники рынка критикуют обновлённые условия Apple для разработчиков в ЕС, считая их не соответствующими требованиям закона о цифровых рынках (DMA).

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Напомним, что DMA обязывает крупные технологические платформы обеспечить справедливую конкуренцию, в том числе предоставляя разработчикам альтернативные способы оплаты в приложениях.

В начале года Еврокомиссия признала первые шаги Apple по выполнению DMA недостаточными. В ответ компания представила обновлённые условия, которые предлагают разработчикам три варианта:

использование платёжной системы App Store;

подключение альтернативных платёжных систем;

размещение ссылок на внешние ресурсы.

Однако новые правила включают дополнительные комиссии:

5% за первую продажу цифровых товаров и услуг в течение года после установки приложения;

10-20% за услуги магазина.

В итоге, как утверждают критики, комиссии Apple остаются высокими. Например, за продажу приложений взимается 17% (или 10% для участников программы App Store Small Business) плюс 3% за обработку платежей.

Spotify призвала Еврокомиссию ускорить расследование, ввести ежедневные штрафы и добиться выполнения DMA. Теперь европейским регуляторам предстоит оценить, соответствуют ли последние предложения Apple требованиям закона.