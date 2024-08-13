Spotify и другие участники рынка критикуют обновлённые условия Apple для разработчиков в ЕС, считая их не соответствующими требованиям закона о цифровых рынках (DMA).
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Напомним, что DMA обязывает крупные технологические платформы обеспечить справедливую конкуренцию, в том числе предоставляя разработчикам альтернативные способы оплаты в приложениях.
В начале года Еврокомиссия признала первые шаги Apple по выполнению DMA недостаточными. В ответ компания представила обновлённые условия, которые предлагают разработчикам три варианта:
- использование платёжной системы App Store;
- подключение альтернативных платёжных систем;
- размещение ссылок на внешние ресурсы.
Однако новые правила включают дополнительные комиссии:
- 5% за первую продажу цифровых товаров и услуг в течение года после установки приложения;
- 10-20% за услуги магазина.
В итоге, как утверждают критики, комиссии Apple остаются высокими. Например, за продажу приложений взимается 17% (или 10% для участников программы App Store Small Business) плюс 3% за обработку платежей.
Spotify призвала Еврокомиссию ускорить расследование, ввести ежедневные штрафы и добиться выполнения DMA. Теперь европейским регуляторам предстоит оценить, соответствуют ли последние предложения Apple требованиям закона.