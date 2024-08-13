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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
BMW начала предлагать владельцам машин с ДВС получить опыт эксплуатации воображаемого электромобиля
Для этого нужен смартфон и фирменное приложение для него.

Обладание воображаемым автомобилем имеет как преимущества, так и недостатки. У него не возникает проблем с парковкой или страховкой, его не нужно мыть и обслуживать, но перемещать владельца в пространстве он может только в его же воображении. Как отмечает Electrek, компания BMW недавно предложила владельцам автомобилей этой марки с ДВС получить уникальный опыт за счёт новой функции фирменного мобильного приложения.

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Источник изображения: BMW

Она позволяет имитировать статистику эксплуатации воображаемого электромобиля на тех же маршрутах, которыми передвигается владелец реальной машины с ДВС. Другими словами, автовладелец получает представление о том, как бы он эксплуатировал в тех же условиях машину на электротяге. Как и полагается, менять воображаемый электромобиль можно без усилий, поскольку это совершенно бесплатно. Чтобы программное обеспечение научилось достаточно точно прогнозировать параметры эксплуатации электромобиля на маршрутах конкретного владельца, ему необходимо совершить около 200 поездок общей протяжённостью 2000 км.

После этого фирменная утилита BMW научится предсказывать пробег на одном заряде для выбранной модели воображаемого электромобиля данной марки в указанных условиях. Автовладельцу будут демонстрироваться зарядные станции на пути следования вместе с ценами на электроэнергию и состоянием зарядных постов. Словом, подобная симуляция поможет автолюбителю представить себя владельцем электромобиля и понять, насколько это удобно или нет для конкретного образа жизни.

#электромобили #bmw
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