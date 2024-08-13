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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Хакерам удалось сорвать интервью Дональда Трампа Илону Маску
Но оно наверняка состоится позже.

Предвыборная президентская кампания в США набирает обороты, и богатейший человек мира Илон Маск (Elon Musk), не скрывающий своих политических симпатий по отношению к Дональду Трампу (Donald Trump), в понедельник анонсировал интервью с ним на страницах принадлежащей миллиардеру социальной сети X, как отмечает ресурс Barron’s. Данное событие должно было привлечь пользователей к платформе, но было сорвано хакерской атакой.

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Источник изображения: Getty Images

Платформа аудиочатов Spaces должна была стать местом проведения интервью с кандидатом на пост президента США, но мероприятие было сорвано DDoS-атакой. Предваряя несостоявшееся интервью, Дональд Трамп опубликовал несколько сообщений на страницах X, ознаменовав тем самым своё возвращение в эту социальную сеть. Трамп пытался продвигать собственную платформу Truth Social после того, как ему запретили пользоваться большинством популярных социальных сетей в США, но так и не смог добиться её адекватной для охвата избирательской аудитории популярности.

Примечательно, что ещё до начала интервью Маск получил предупреждение от европейских регуляторов с призывом воздержаться от разжигания ненависти на платформе X, поскольку интервью с Дональдом Трампом было бы доступно и европейской аудитории. Власти Евросоюза обеспокоены происходящими в формально независимой теперь Великобритании уличными беспорядками, а потому не хотели бы допустить эскалации насилия на своей территории при участии социальных сетей.

#илон маск #дональд трамп #интервью
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