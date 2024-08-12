Апдейты он тоже перестанет получать. А вот классический Paint никуда не денется.

В стремлении к оптимизации пула приложений Windows компания Microsoft отправляет на покой свой современный графический редактор Paint 3D. Приложение будет удалено из Microsoft Store 4 ноября, обновления для него тоже перестанут выходить.

реклама

Несмотря на первоначальный интерес к новым функциям Paint 3D, приложение так и не получило широкого распространения. Большинство пользователей предпочли пользоваться и дальше классическим Paint. Попытка Microsoft полностью заменить старое приложение вызвала волну критики, вынудив компанию сохранить его.

Запущенный в 2017 году в составе Windows 10 Creators Update, Paint 3D должен был стать современной версией классического редактора с поддержкой 3D-моделирования, слоёв и прозрачности. Компания Microsoft, казалось, была уверена, что за 3D-контентом будущее. Однако эти амбициозные планы не реализовались.

По иронии судьбы, Microsoft значительно обновила классический Paint в Windows 11, в то время как его предполагаемый преемник вскоре будет предан забвению. Для большинства пользователей функции 3D-моделирования в Paint 3D оказались невостребованными. В этой сфере лидируют такие приложения, как Blender и Autodesk 3ds Max. А для рисования, редактирования изображений и создания набросков простота оригинального Paint оказалась более привлекательной.

Paint 3D — не единственное приложение эпохи Windows 10, которое Microsoft постепенно убирает из набора стандартных программ. Подобная участь постигла Cortana, «Почту и Календарь», а также приложение «Советы». Компания стремится оптимизировать линейку своих продуктов, несмотря на постоянное внедрение новых функций.