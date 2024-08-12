Какие, однако, дружеские действия, никак не направленные на простых пользователей.

Российские владельцы сайтов и YouTube-каналов получили печальное известие: Google AdSense полностью прекращает работу в России. Компания разослала российским издателям уведомления о деактивации всех аккаунтов, привязанных к России.

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Это означает, что получать доход от рекламы через AdSense больше не получится. Последний платёж за июль будет проведён с 21 по 26 августа, при условии, что аккаунт активен и достигнут порог выплат.

Напомним, что Google AdSense уже вводил ограничения для российских пользователей в марте 2022 года. Тогда был отключен показ рекламы на территории РФ и запрещена регистрация новых российских аккаунтов. Теперь же компания решила окончательно разорвать деловые связи с российскими издателями, полностью лишив их доступа к рекламной сети и ее услугам.