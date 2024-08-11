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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Cisco готовится к новой волне сокращений, смещая фокус на кибербезопасность и ИИ
Компания ушла с российского рынка, напомним.

Американский гигант сетевого оборудования Cisco планирует вторую в этом году волну сокращений, направляя ресурсы на перспективные направления, такие как кибербезопасность и искусственный интеллект. Как сообщает Reuters, число сотрудников, которые могут потерять работу, составит около 4000 человек — примерно столько же, сколько было уволено в феврале. Официальное объявление ожидается вместе с публикацией финансовых результатов за четвёртый квартал.

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По данным на июль 2023 года, в Cisco работало около 84 900 сотрудников (без учета февральских сокращений). Компания пока не прокомментировала информацию о предстоящих увольнениях. После публикации новости Reuters акции Cisco упали почти на 1%.

Cisco, крупнейший производитель маршрутизаторов и коммутаторов, сталкивается с падением спроса и проблемами в цепочках поставок в своём основном бизнесе. Именно поэтому компания сейчас активно диверсифицирует направления в бизнесе, вкладывая значительные средства в кибербезопасность и ИИ. В марте была завершена сделка по приобретению Splunk за $28 млрд, что укрепило позиции Cisco в сегменте подписных сервисов.

В мае компания подтвердила свою цель достичь к 2025 году формирования портфеля заказов на сумму $1 млрд — речь идёт о программных решениях и сервисах с интегрированным ИИ. В июне также был запущен фонд в размере $1 млрд для инвестиций в ИИ-стартапы, такие как Cohere, Mistral AI и Scale AI. В течение последних нескольких лет Cisco уже совершила 20 приобретений и инвестиций, связанных с ИИ.

Сокращения в Cisco – часть общей тенденции в технологическом секторе, где компании сокращают расходы, чтобы компенсировать крупные инвестиции в ИИ. С начала года более 126 000 сотрудников были уволены в 393 технологических компаниях.

#искусственный интеллект #cisco #сокращения
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