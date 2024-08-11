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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«VK Клипы» впервые обошли TikTok по охватам в России
Но пока блогеры не до конца понимают принципы работы здешней системы рекомендаций.

В июне 2024 года сервис вертикальных видео «VK Клипы» впервые превзошел TikTok по охвату российской аудитории. Этот знаковый момент, зафиксированный Mediascope, подтверждает растущую популярность отечественного сервиса на фоне нестабильности западных платформ.

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По данным Mediascope, в июне 2024 года «VK Клипы» охватили 66,6 млн пользователей, в то время как TikTok — 64,3 млн. Этот успех стал результатом последовательного развития платформы, включающего в себя внедрение нового видеоредактора, пользовательских шаблонов, тематических плейлистов и записи закадрового голоса. Особое внимание в 2024 году было уделено алгоритмам рекомендаций, что привело к значительному росту ежедневных просмотров и числа опубликованных клипов.

Рекламодатели видят в «VK Клипах» стабильную альтернативу западным соцсетям, особенно для коммуникации с молодой аудиторией. Анна Планина, директор по цифровым технологиям NMi Group, отмечает перспективность формата с учётом потенциального роста охватов и рекламного инвентаря. Бренды активно используют челленджи и прямые интеграции для продвижения своих продуктов.

Несмотря на внимание рекламодателей и инвестиции холдинга VK, блогеры сталкиваются с трудностями органического роста и непрозрачностью алгоритмов попадания в рекомендации. Кирилл Диденок, основатель Didenok Team, подчеркивает важность кросспостинга для поддержания связи с аудиторией в условиях непредсказуемости онлайн-ландшафта.

TikTok, столкнувшийся с ограничениями в России, демонстрирует нестабильность охватов. Это, в сочетании с удобством «VK Клипов» и активной миграцией блогеров, способствует перетеканию аудитории на отечественную платформу. Остается открытым вопрос, насколько устойчивым окажется этот тренд в долгосрочной перспективе.

#tiktok #российское по #vk клипы
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