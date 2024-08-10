Ну, зарабатывать как-то надо.

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман намекнул на возможную трансформацию платформы, которая может затронуть основы её существования. В стремлении к монетизации новых функций компания рассматривает возможность введения платных сабреддитов, предлагающих эксклюзивный контент. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей, привыкших к свободному доступу к информации.

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Недавно Reddit усилил меры по борьбе с веб-сканерами, блокируя доступ поисковых систем к последним публикациям и комментариям, если они не оплачивают сбор данных. Хаффман в очередной раз указал на важность прозрачности использования контента Reddit и защиты конфиденциальности пользователей.

Одним из новых направлений развития платформы станет внедрение страниц результатов поиска на базе искусственного интеллекта. Reddit планирует использовать комбинацию собственных и сторонних технологий, включая разработки OpenAI и Google, с которыми были заключены партнерские соглашения.

Хаффман заверил, что бесплатная версия Reddit продолжит существовать и развиваться. Однако, появление платных сабреддитов может привести к фрагментации сообщества и ограничению доступа к определенной информации.

В мае Reddit объявил о сотрудничестве с OpenAI, предоставляя компании доступ к своим данным для обучения больших языковых моделей. Аналогичное соглашение было заключено с Google в начале этого года. Эти партнерства позволят Reddit внедрять новые функции на базе искусственного интеллекта для пользователей и модераторов.