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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Signal под запретом: Роскомнадзор блокирует мессенджер в России
«Защищённый», если вы не знали.

Российские пользователи столкнулись с ограничениями доступа к мессенджеру Signal. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, причиной блокировки стало нарушение требований российского законодательства, направленных на предотвращение использования сервиса в террористических и экстремистских целях. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал всплеск жалоб на работу мессенджера, достигнувший к 19:58 мск отметки в 2,2 тысячи обращений.

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Еще в мае 2023 года Роскомнадзор запретил передачу платежных документов и персональных данных россиян через девять иностранных сервисов, включая Discord, Snapchat, Skype, Microsoft Teams, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat и Telegram. Signal пополнил этот список, став очередным примером ужесточения контроля над информационным пространством в России.

В прошлом году американский журналист Такер Карлсон высказал предположение о возможном доступе спецслужб США к перепискам в Signal. Этот инцидент, связанный с обсуждением планов Карлсона взять интервью у Владимира Путина, привлек внимание депутата Антона Горелкина, который выразил опасения относительно безопасности использования данного мессенджера.

Signal позиционировал себя как защищённый мессенджер с акцентом на конфиденциальность. Однако, решение Роскомнадзора ставит под сомнение возможность беспрепятственного использования этого сервиса на территории России.

#роскомнадзор #мессенджеры #signal
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