Курс NXRA обвалился на 40%, опустившись до $0,036.

Протокол блокчейн-инфраструктуры Nexera, специализирующийся на решениях для токенизации, столкнулся с кибератакой. По данным аналитической компании Cyvers, злоумышленникам удалось похитить $1,8 млн.

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Как сообщили в Nexera, атака стала возможной из-за обнаруженной уязвимости. Компания уже приостановила операции с токеном NXRA, а также обратилась в правоохранительные органы и к администрациям криптовалютных бирж с целью расследовать инцидент и остановить обращение похищенных активов.

Несмотря на предпринятые меры, курс NXRA обвалился на 40%, опустившись до $0,036. Инвесторы оказались в затруднительном положении, не имея информации о дальнейшей судьбе своих вложений.

По информации аналитика блокчейна ZachXBT, стоит за атакой может стоять хакер, причастный к ряду инцидентов с компрометацией приватных ключей. В их числе — атаки на проекты SpaceCatch, Concentric Finance, OKX DEX, Serenity Shield и Reach.

Сама Nexera утверждает, что скомпрометированы были только $440 000 из общего объема похищенных токенов NXRA. Остальные активы на кошельке злоумышленника якобы заморожены. Компания также заявила, что атака на Nexera была частью более масштабной кампании, направленной против ряда проектов и протоколов.

Тем не менее, инцидент с Nexera вновь напомнил о уязвимости криптовалютной инфраструктуры и рисках, с которыми могут столкнуться инвесторы.