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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В погоне за Google: Роскомнадзор ищет серверы YouTube в России
Зачем это нужно — тут много вариантов.

Роскомнадзор активизировал поиск серверов Google Global Cache (GGC) на территории России. Регулятор требует от операторов связи предоставить информацию о местонахождении всех устройств, отвечающих за быструю загрузку контента Google, включая видео с YouTube. Цель инициативы остается неясной, однако эксперты предполагают, что ведомство может готовиться к изъятию оборудования в рамках дела о банкротстве российской «дочки» Google или усилению контроля над трафиком.

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Интерес к GGC со стороны российских властей возрос в последнее время. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн связал замедление работы YouTube в России с сокращением числа кеширующих серверов GGC, которое он объяснил «антироссийской политикой хостинга». В Роскомнадзоре также указывают на «деградацию» серверов GGC как причину снижения качества работы видеохостинга.

Напомним, что Google покинул российский рынок в 2022 году, обанкротив свой московский офис. Несмотря на многомиллиардные штрафы, компания продолжает игнорировать требования российского законодательства, что дает Роскомнадзору основания для принятия «мотивирующих мер».

Операторы связи воздерживаются от комментариев, однако ряд экспертов высказывают опасения, что изъятие серверов GGC может привести к ухудшению работы YouTube. Впрочем, некоторые специалисты считают, что Роскомнадзор всего лишь стремится получить точную информацию о количестве и местонахождении серверов GGC, учет которых ранее не велся.

Ситуация остается неоднозначной. Остается ждать дальнейших действий Роскомнадзора и реакции Google.

#google #youtube #роскомнадзор #ggc
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