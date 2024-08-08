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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Ростелеком» объявил о создании масштабного IT-направления для решения вопросов по импортозамещению и не только
Речь идёт уже о более 60 готовых IT-решениях для внешних заказчиков.

«Ростелеком» завершил реорганизацию IT-направления, выделив коммерческий кластер в отдельное подразделение. Под руководством Давида Мартиросова, ранее отвечавшего за IT-эксплуатацию и инфраструктуру, оно будет развивать более 60 готовых IT-решений для внешних заказчиков.

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Объединение активов, в числе которых входят компании «Базис», «Беркут», «ТДата», «Спутник», «Айкумен ИБС», «ОС груп», «РТК ИТ плюс», «РТК Софт Лабс», а также продуктовые линейки «РТК ЦОД» (включая «Публичное облако») и экосистемы «Лукоморье», произошло 8 августа 2024 года.

В «Ростелекоме» подчеркнули, что IT-кластер предложит рынку инструменты для цифровизации и оптимизации бизнес-процессов: облачные сервисы, средства разработки ПО, продукты для управления данными, виртуализация серверов и рабочих мест, динамическая инфраструктура, технологии искусственного интеллекта.

Таким образом, IT-ландшафт «Ростелекома» теперь разделён на два независимых блока. Первый, который будет находиться под управлением старшего вице-президента по информационным технологиям Дария Халитова, сосредоточится на внутренней трансформации, которое затронет внедрение ИИ, полное импортозамещение и реализацию стратегических проектов, в том числе государственного значения. Второй, коммерческий IT-кластер, займётся поставкой программных продуктов на внешний рынок.

Стоит отметить, что ранее «Ростелеком» создал производственный кластер, объединив компании «Электра», НПО РТТ в Санкт-Петербурге и «Булат».

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