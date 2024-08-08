Это не станет сюрпризом для части из двух миллиардов её пользователей.

Располагая двумя миллиардами лояльных пользователей, компания Apple не прочь зарабатывать на них при любой возможности. С этой точки зрения не является сюрпризом прогноз аналитиков Counterpoint Research, опубликованный CNBC, согласно которому Apple может брать с пользователей до $20 в месяц за доступ к функциям искусственного интеллекта Apple Intelligence.

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Источник изображения: Getty Images

Подписка с правом доступа к тому или иному набору функций Apple Intelligence может обходиться пользователям экосистемы этой компании от $10 до $20 в месяц, как считают эксперты. В прошлом квартале выручка Apple от реализации ПО и подписок достигла $24,2 млрд. Какая-то часть функций может предоставляться пользователям бесплатно или в пакете с другими подписками, но полный набор наверняка будет обходиться достаточно дорого по меркам многих пользователей. Попутно компания получит выгоду в виде доступа к статистике и данным пользователей, на которых сможет совершенствовать свои системы искусственного интеллекта.