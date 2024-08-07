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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск подал в суд на рекламодателей X за их предполагаемый демарш в 2022 году
Это было до того, как он послал их куда подальше.

В течение первого года с момента покупки Twitter в октябре 2022 года Илон Маск (Elon Musk) занимался активной реструктуризацией бизнеса, все эти неоднозначные перемены в сочетании с импульсивным поведением миллиардера не способствовали притоку рекламодателей на платформу, а к осени 2023 года и вовсе разразился скандал с бойкотом X рекламодателями. Теперь Маск подал на них в суд за подобное поведение, как отмечает CNBC.

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Источник изображения: Getty Images

Федеральный суд штата Техас получил от юристов X исковое заявление в минувший вторник, в нём компания обвиняет в намеренном бойкоте группу рекламодателей, входящих в объединение World Federation of Advertisers, включая компании Unilever, Mars, CVS Health и Orsted. Участники этого рынка, по мнению Маска, организовали бойкот ныне именуемой X социальной сети в период после её приобретения миллиардером осенью 2022 года. Как пояснил сам Маск на страницах X, на протяжении двух лет его компания демонстрировала доброжелательное отношение к рекламодателям, но в ответ «не получила ничего, кроме пустых слов». Теперь «началась война», как резюмировал миллиардер. При этом он намеренно умолчал о своих прошлогодних нецензурных высказываниях в адрес участников бойкота.

Со слов генерального директора X Линды Яккарино (Linda Yaccarino), компания располагает доказательствами того, что группа компаний организовала систематический незаконный бойкот этой социальной сети в плане размещения рекламы на её страницах. Конкретный иск предъявляет претензии к поведению рекламодателей бывшей Twitter в первые месяцы после покупки компанией Маском, не затрагивая события ноября 2023 года, когда миллиардер оказался вовлечён в скандал с высказываниями, которые многие расценили как антисемитские.

#илон маск #судебный иск #twitter и илон маск
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