Ну, хоть такой вариант.

Среднесуточная аудитория Rutube в России среди пользователей старше 12 лет достигла 4,4 млн человек в июне, показав двукратный рост год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. Для сравнения: аудитория YouTube в России за тот же период выросла на 9,4%, достигнув 55,6 млн человек, а у «ВКонтакте» — на 5%, до 54,7 млн.

реклама

Эксперты видят несколько причин стремительного роста аудитории Rutube. Член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко и директор Института исследований интернета Карен Казарян связывают его с появлением на платформе пиратского контента, в том числе сериалов Netflix ("Ведьмак", "Ход королевы"), фильмов "Оппенгеймер", "Барби", второй части "Дюны" и других картин, официально не выходивших в России.

Алина Емкужева из патентного бюро Patentus предполагает, что Rutube не блокирует пиратский контент, поскольку правообладатели, вероятно, не направляют соответствующих требований.

Впрочем, по мнению директора по цифровым технологиям NMi Group Анны Планиной, говорить о том, что Rutube составляет реальную конкуренцию YouTube, пока рано. Несмотря на сообщения о замедлении работы американского видеохостинга, его посещаемость в России остаётся стабильно высокой.