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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики «МойОфис» наконец-то представили пакет приложений для простых пользователей
Он так и называется — «МойОфис для дома».

Компания «МойОфис» представила пакет приложений «МойОфис для дома», включающий версии для настольных компьютеров и мобильных устройств. Новинка получила ряд инструментов и функций, отсутствовавших в предыдущих версиях продуктов для частных пользователей. Ключевое нововведение — настольный редактор презентаций, позволяющий создавать, открывать, редактировать и демонстрировать документы в форматах слайдов и презентаций.

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Для знакомства с приложениями можно скачать пробную версию с ограниченным периодом использования — 21 день. Продукты «МойОфис для дома» доступны не только онлайн, но и в крупных российских магазинах электроники, в том числе в розничной сети «М.Видео-Эльдорадо», где также предлагается лицензия на одно устройство на срок его использования.

«Мы стремились создать приложения, которые будут простыми в использовании и интуитивно понятными для всех категорий пользователей, включая детей, родителей, студентов и самозанятых», — отметил генеральный директор "МойОфис" Павел Калякин. – «Уверены, что "МойОфис для дома" станет незаменимым помощником и позволит эффективно работать и учиться»

Разработчики уделили особое внимание дизайну, разработав уникальный фирменный стиль и визуальные элементы. В приложение интегрировано семейство оригинальных шрифтов, обеспечивающих корректное отображение документов на любых устройствах. Поддержка популярных форматов (ODT, DOCX, ODS, XLSX и др.) позволяет работать с документами, созданными в различных редакторах.

В мобильной версии появилась удобная функция трансляции документов по Wi-Fi через браузер, что особенно актуально при демонстрации презентаций. Работать со всеми приложениями можно без подключения к интернету.

Помимо этого, в «МойОфис для дома» реализованы следующие программные «фичи»:

  • Расширенные возможности редактирования PDF-файлов на мобильных устройствах: изменение текста, добавление изображений, копирование фрагментов документа.
  • Продвинутые опции для работы с формулами и данными в таблицах в настольных редакторах.
  • Поддержка форматов RTF и CSV.
  • Режим сравнения текстовых документов.
  • Расширенные возможности форматирования и рецензирования документов и презентаций.

В зависимости от потребностей доступны лицензии на три устройства (пакет «Персональный») или девять (пакет «Совместный»). Пользователь может выбрать, на каких устройствах использовать программы: компьютере, ноутбуке, смартфоне или планшете.

В настоящее время «МойОфис для дома» доступен для настольных операционных систем Windows и macOS, а также для мобильных устройств на Android. В будущем планируется расширение списка поддерживаемых ОС.

#российское по #мой офис #мой офис для дома
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