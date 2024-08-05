Но это касается только браузера от Google.

Автор популярного блокировщика рекламы uBlock Origin Рэймонд Хилл предупредил пользователей о грядущих изменениях, которые могут повлиять на работу дополнения. Дело в том, что компания Google планирует до конца года отключить в Chrome поддержку второй версии манифеста — набора правил и ресурсов, доступных для дополнений. uBlock Origin же пока не поддерживает новую, третью версию манифеста.

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В результате уже в Chrome 127 на странице дополнений появляется предупреждение о том, что uBlock Origin скоро перестанет работать, и пользователям рекомендуют поискать альтернативу.

В чём проблема с новым манифестом? В третьей версии манифеста Chrome изменился подход к фильтрации контента. Вместо полноценного API webRequest разработчикам предложили использовать облегчённый вариант — declarativeNetRequest. Он позволяет задавать только статичные правила блокировки, которые обрабатываются самим браузером.

Это сильно ограничивает возможности блокировщиков, и многие функции uBlock Origin невозможно реализовать с помощью нового API. Хилл выпустил облегчённую версию дополнения — uBlock Origin Lite (uBOL), которая использует declarativeNetRequest. Однако по своим возможностям она сильно уступает оригиналу. В частности, в ней нет:

Поддержки косметических фильтров для замены элементов на странице.

Фильтров для перенаправления запросов.

Фильтров заголовков CSP.

Фильтров для удаления параметров запросов.

Динамических фильтров контента и URL.

Фильтров HTTP-заголовков.

Средств для отключения скриптов, шрифтов и крупных мультимедиа-элементов на отдельных сайтах.

Поскольку функциональность uBlock Origin и uBlock Origin Lite сильно отличается, разработчик не планирует автоматически переводить пользователей на новую версию. Он рекомендует самостоятельно определиться, достаточно ли будет возможностей uBlock Origin Lite, или же стоит поискать другой блокировщик.

Радует, что разработка оригинального uBlock Origin будет продолжена, так как Firefox и ряд других браузеров все ещё поддерживают полноценный API webRequest.