Мы даже расскажем, что это такое.

Компания Apple представила открытую библиотеку, реализующую методы гомоморфного шифрования на языке Swift. Новая библиотека позволяет создавать приложения, способные обрабатывать конфиденциальные данные, не расшифровывая их ни на одном из этапов.

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В чём суть гомоморфного шифрования? Представьте, что вам нужно обработать конфиденциальные данные на внешнем сервере, не раскрывая их содержания. Гомоморфное шифрование позволяет сделать это, зашифровав данные перед отправкой и получив в итоге зашифрованный результат, который можно расшифровать уже на своей стороне. Где это можно применять? Вот приблизительный список вариантов:

В облачных сервисах для обработки конфиденциальных данных без риска их компрометации.

В системах электронного голосования для обеспечения анонимности и защиты от фальсификаций.

В СУБД для работы с зашифрованными данными без необходимости их расшифровки.

Для конфиденциального обучения систем машинного обучения на внешних серверах.

Apple уже использует гомоморфное шифрование для конфиденциальной проверки номеров телефонов в своём сервисе определения нежелательных звонков («Caller ID»).

Код новой библиотеки Apple распространяется по лицензии Apache 2.0. Она основана на схеме BFV (Brakerski-Fan-Vercauteren), которая, в свою очередь, использует принципы обучения с ошибками в кольце (RLWE) и защищена от взлома с помощью квантовых компьютеров. Низкоуровневые функции шифрования взяты из библиотеки Swift Crypto.