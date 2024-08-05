Гостайну уровня «особой важности» такая ОС тоже защитит.

Компания «РусБИТех-Астра» представила Astra Linux Special Edition 1.8 — обновлённый дистрибутив, предназначенный для работы с конфиденциальной информацией, включая гостайну уровня «особой важности». ОС построена на базе Debian GNU/Linux и дополнена рядом собственных механизмов защиты.

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В их числе — система мандатного управления доступом, аудит, контроль целостности и подлинности файлов (PARSEC), а также гарантированное удаление. Пользовательский интерфейс базируется на среде рабочего стола Fly с компонентами на Qt.

Чем примечательна новая версия Astra Linux Special Edition:

Обновлена пакетная база — теперь это Debian 12.

Появился выбор ядра Linux: 6.1 с исправлениями от ИСП РАН (долгосрочная поддержка) или 6.6 (краткосрочная поддержка).

Реализованы готовые профили с настройками безопасности для разных сценариев. Раньше приходилось всё настраивать вручную по инструкциям.

Добавлен новый установщик (astra-installer) с поддержкой VNC. Он запускается после загрузки в Live-режиме.

Можно автоматически обновиться с Astra Linux 1.7 до 1.8, а при необходимости — вернуться к предыдущей версии.

В средствах мандатного контроля целостности реализована поддержка иерархического уровня. Это значит, что корень файловой системы и файлы после установки получают нулевую линейную целостность. А уже для конкретных объектов и процессов можно назначить отрицательную линейную целостность.

Astra Linux Special Edition 1.8 успешно прошёл сертификацию ФСТЭК по первому (высшему) уровню доверия. Это значит, что система может использоваться для защиты гостайны «особой важности». Сертификат подтверждает соответствие требованиям к операционным системам, средствам виртуализации и СУБД.

Дистрибутив поставляется по лицензии — коммерческое использование без договора запрещено. Публичных сборок пока нет, но можно скачать образы для контейнеров и виртуальных машин.