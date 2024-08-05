Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Выпущена Astra Linux Special Edition 1.8 — защищённая ОС, предназначенная для работы с конфиденциальной информацией
Гостайну уровня «особой важности» такая ОС тоже защитит.

Компания «РусБИТех-Астра» представила Astra Linux Special Edition 1.8 — обновлённый дистрибутив, предназначенный для работы с конфиденциальной информацией, включая гостайну уровня «особой важности». ОС построена на базе Debian GNU/Linux и дополнена рядом собственных механизмов защиты.

реклама

В их числе — система мандатного управления доступом, аудит, контроль целостности и подлинности файлов (PARSEC), а также гарантированное удаление. Пользовательский интерфейс базируется на среде рабочего стола Fly с компонентами на Qt.

Чем примечательна новая версия Astra Linux Special Edition:

  • Обновлена пакетная база — теперь это Debian 12.
  • Появился выбор ядра Linux: 6.1 с исправлениями от ИСП РАН (долгосрочная поддержка) или 6.6 (краткосрочная поддержка).
  • Реализованы готовые профили с настройками безопасности для разных сценариев. Раньше приходилось всё настраивать вручную по инструкциям.
  • Добавлен новый установщик (astra-installer) с поддержкой VNC. Он запускается после загрузки в Live-режиме.
  • Можно автоматически обновиться с Astra Linux 1.7 до 1.8, а при необходимости — вернуться к предыдущей версии.

В средствах мандатного контроля целостности реализована поддержка иерархического уровня. Это значит, что корень файловой системы и файлы после установки получают нулевую линейную целостность. А уже для конкретных объектов и процессов можно назначить отрицательную линейную целостность.

Astra Linux Special Edition 1.8 успешно прошёл сертификацию ФСТЭК по первому (высшему) уровню доверия. Это значит, что система может использоваться для защиты гостайны «особой важности». Сертификат подтверждает соответствие требованиям к операционным системам, средствам виртуализации и СУБД.

Дистрибутив поставляется по лицензии — коммерческое использование без договора запрещено. Публичных сборок пока нет, но можно скачать образы для контейнеров и виртуальных машин.

#linux #astra linux #astra linux special edition
+
Написать комментарий (0)
Провайдер Selectel выводит на рынок собственную серверную ОС на базе Linux — бета-тестирование уже стартовало
Минтруд России закупит полторы тысячи компьютеров на «Альт 8 СП», «Ред ОС» и Astra Linux
Microsoft представила Azure Linux 3.0 — обновлённую версию специализированного дистрибутива для своих облачных инфраструктур и не только
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
12
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
16
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
11
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
66
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
+

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
18:26
Осознал свою вину. Меру. Степень. Глубину. Ну на войне уже был, значит.🤣
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову просят смягчить наказание как участнику СВО
Сергей Анатолич
18:23
Хорошо бы. Достали эти пердуны, без глушаков ездят. Аж стёкла трясутся.
Российских водителей начнут штрафовать за излишний уровень шума, издаваемый транспортным средством
Валерий Агапов
18:20
А ещё можно ожидать "что оклеветали" , "происки империализма" " и т.п. Всё с ними будет нормально.
Экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову просят смягчить наказание как участнику СВО
Сергей Анатолич
18:19
Paccтpeливaть их надо, сволочей!😡
В Минобороны России продолжаются масштабные «чистки»
извращелло
18:18
Это если видеокарту получше, но тогда лучше R5 5500 уже брать.В 2667в4 нет никакого смысла абсолютно, есть мощнее и дешевле. Хотя у меня самого 2667в4 ))
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
Алексей Дрёмин
18:14
Там fsr 3.1 так то завезли для амд, получше dlss будет
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Алексей Дрёмин
18:12
Всегда эту дичь выключаю, от нее только хуже становится
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Сергей Анатолич
18:12
Я всегда говорил, что сначала создайте своё, а потом закрывайте чужое. На Youtube смотрю музыку, про природу и всякие стримы, на Rutube ничего подобного нет. А те кто смотрит всякие антироссийские кан...
Могут ли США заблокировать Android с iOS в РФ, и как поживают российские операционные системы
Валерий Агапов
18:10
Всё это ворьё обвешано орденами и медалями и все в почёте и в доступе к "верхам". Если такое в Армии во время военных действий, то что не в армии. И при этом будем продолжать хаять советскую власть?
В Минобороны России продолжаются масштабные «чистки»
N1ghtwish
18:09
Он бесполезен, если нет упора в GPU, а про игроки играют на минималках в 1024x768, в таких условиях GPU не будет грузится на 100%. Проще говоря, рефлекс решает проблему высокого инпут лага, только при...
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем