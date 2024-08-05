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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft представила Azure Linux 3.0 — обновлённую версию специализированного дистрибутива для своих облачных инфраструктур и не только
Не Windows единым, так сказать.

Microsoft опубликовала Azure Linux 3.0 — обновление своего специализированного дистрибутива Linux, предназначенного для облачных инфраструктур, edge-систем и различных сервисов компании.

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Главной целью проекта является унификация Linux-решений, используемых внутри Microsoft, что должно упростить их поддержку и обновление. Azure Linux позиционируется как универсальная базовая платформа для создания контейнеров, хост-окружений и облачных сервисов.

В новой версии Azure Linux:

  • Обновлено ядро Linux до версии 6.6 LTS, что позволило добавить поддержку «живой» установки патчей безопасности без перезагрузки.
  • Обновлены ключевые системные компоненты, включая systemd, glibc, GCC, OpenSSL, rpm, и многие другие.
  • Система принудительного контроля доступа SELinux теперь по умолчанию работает в режиме принудительного применения политик безопасности (enforcing).
  • Реализована поддержка унифицированной иерархии групп контроля (cgroups) версии 2.
  • Появились инструменты для миграции с других дистрибутивов Linux на Azure Linux непосредственно в облаке Microsoft Azure.
  • Добавлена поддержка новых GPU NVIDIA и инструментарий для автоматизации управления драйверами.

Важно отметить, что Azure Linux не предназначен для замены настольных операционных систем. Он содержит лишь базовый набор пакетов, необходимый для работы в облаке, и оптимизирован для минимального потребления ресурсов. В частности, на базе Azure Linux построен мини-дистрибутив WSLg, который обеспечивает работу графических приложений Linux в подсистеме WSL2 (Windows Subsystem for Linux).

Microsoft предлагает два варианта обновления Azure Linux: как с помощью отдельных RPM-пакетов, так и путем атомарного обновления всего системного образа. Компания также предоставляет репозиторий с более чем 3000 RPM-пакетами, которые можно использовать для создания собственных сборок.

В целом, Azure Linux представляет собой пример прагматичного подхода к созданию специализированной операционной системы, нацеленной на решение конкретных задач в области облачных вычислений.

#microsoft #linux #операционные системы #linux azure
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