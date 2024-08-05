В числе лидеров падения — токены Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

Рынок криптовалют переживает не лучшие времена: распродажи продолжаются уже четвертый день, обрушив биткоин ниже психологически важной отметки в $60 тысяч. За последние сутки «быки» — те, кто играет на повышение, — потеряли почти $200 млн на ликвидации позиций.

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По данным CoinGecko, биткоин (BTC) подешевел на 4%, достигнув трехнедельного минимума около $59,4 тысяч. Ethereum (ETH) также продолжает падение, опускаясь ниже $2,9 тысяч и теряя весь прирост, полученный в июле на фоне одобрения торговли спотовыми ETF на ETH в США.

В числе лидеров падения — токены Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), потерявшие более 9%. BNB Chain (BNB), XRP и Cardano (ADA) подешевели минимум на 6%. Аналитики CoinGlass отмечают, что объём ликвидированных длинных позиций (ставок на рост) по фьючерсам на биткоин превысил $43 млн. По Ethereum этот показатель составил $55 млн.

Некоторые трейдеры еще в пятницу предупреждали о возможности снижения биткоина до $55 тысяч на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и снижения аппетита к риску на фондовых рынках.