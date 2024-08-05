И все действия в Сети станут полностью отслеживаться, вы правильно поняли.

Власти Китая предложили создать единую систему идентификации пользователей в интернете. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: если чиновники говорят о защите персональных данных и борьбе с мошенничеством, то критики видят в ней очередной инструмент тотального контроля.

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И без того интернет в Китае сложно назвать пространством анонимности. Доступ к сайтам и приложениям предоставляется только после верификации по номеру телефона, который, в свою очередь, привязан к персональному идентификационному номеру, выдаваемому всем совершеннолетним гражданам.

Новая инициатива предполагает, что функцию верификации у компаний заберут госорганы. По замыслу Министерства общественной безопасности и Управления по вопросам киберпространства КНР, это позволит сократить объёмы персональных данных, которые скапливаются у интернет-платформ.

Однако ряд экспертов усматривает в этом попытку централизации и без того жесткого контроля над онлайн-пространством. Профессор Гонконгского баптистского университета Роуз Лукью отмечает, что единая система идентификации позволит властям отслеживать практически любые действия пользователей в Сети.

Впрочем, многих китайских интернет-пользователей, судя по комментариям в соцсетях, больше волнует проблема утечки личных данных. Некоторые публично поддержали инициативу властей, упрекнув интернет-платформы в неспособности защитить информацию пользователей.

Тем не менее, ряд юристов уже выступили с критикой предложения, назвав его угрозой свободе в интернете. Профессор права университета Цинхуа Лао Донгьян, чье публичное выступление на эту тему было удалено цензурой, провела параллель с системой санитарных кодов, которая использовалась для отслеживания перемещений граждан во время пандемии COVID-19.

Предложение о создании единой системы идентификации вынесено на общественное обсуждение, которое продлится до конца августа. Станет ли эта инициатива законом — покажет время. Однако сомнений в том, что китайские власти продолжат укреплять контроль над онлайн-пространством, практически не остаётся.