Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики «Антивируса Касперского» обнаружили троян на Android, который собирает личные данные пользователя
Но не информацию из банковских приложений, что удивительно.

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вид киберугрозы, направленный против российских пользователей Android. Вредоносная программа, получившая название LianSpy, маскируется под безобидные приложения, предоставляя злоумышленникам доступ к конфиденциальной информации.

реклама

В отличие от многих мобильных троянов, нацеленных на хищение финансовых данных, LianSpy не проявляет интереса к банковским приложениям. Куда больше его создателей интересуют личные переписки, контакты и другая конфиденциальная информация, что может свидетельствовать о целенаправленной слежке за конкретными лицами. Возникает вопрос: кто стоит за этой шпионской кампанией?

По словам эксперта по кибербезопасности Дмитрия Калинина, LianSpy использует нестандартные для мобильных шпионов методы, передавая данные через публичные сервисы, что значительно затрудняет поиск злоумышленников. Масштабы заражения пока не ясны, но, судя по всему, атаки носят точечный характер и ведутся как минимум с середины 2021 года.

LianSpy попадает на устройства, эксплуатируя неустановленные уязвимости системы, а также, возможно, при физическом доступе к смартфону. Оказавшись внутри, троян «прячется» от пользователя, работая в фоновом режиме и получая полный контроль над устройством.

Эксперты «Лаборатории Касперского» продолжают исследовать LianSpy, чтобы определить масштабы угрозы и разработать методы защиты от него. В свою очередь, пользователям Android рекомендуется проявлять бдительность при установке приложений, особенно из непроверенных источников.

#android #вирусы #лаборатория касперского #мобильные приложения #трояны #антивирус касперского
+
Написать комментарий (0)
Магазин Android-приложений RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев
Windows 11 вскоре позволит пользователю управлять файлами Android-смартфона прямо из «Проводника»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
53
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
46

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
13:29
У Zalman сзади одно вентиляционные отверстие и из него постоянно валит концентрированный поток теплого воздуха. Если небольшой обогреватель поставить под стол, эффект будет такой же. У нового корпуса...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Гульназ Батыршина
13:28
Говорят, что шеша больше не успешный...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
NuclearMissionJam
13:26
Я рад что вам понравилось. Вначале я написал просто что и как менялось, в чем были проблемы. Но это было скучно. Поэтому я вспомнил Хантера С. Томпсона и постарался набить рассказ различными деталями ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Легенда
13:19
кек. у тя 6500xt
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
artemuss1990
13:18
Еще больше лохотрона
Wired: Основатели Hamster Kombat создадут экосистему вокруг токена HMSTR
vynnkotar
13:17
Ты умалишенная тупоголовая паскуда, сгинешь ты вместе со своим каналом.
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Gamandril
13:15
Мне искренне жаль тех у кого мозгов как у хлебушка и их заставляют обращать внимание на мои комментарии в которых они находят то что им так хочется. Такое бывает когда трактор по мозгам проехал. Что п...
Сравнение Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в игре Prodeus
Axel Maz
13:12
Процы АМД 5ххх и 7ххх содержат больший процент брака, чем интел 13/14, просто вокруг них никто не разводит говношторма, вот и всё...
Полностью автоматизированный робот-стоматолог провел первую в мире процедуру на человеке
Johann Klassen
13:06
Ты свой уже давно сожрал. Хрен тебе с лошадиную голову, пархатый паразит.
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
Apap Papa
13:05
Мультики производства 2018 года давно уже пиндосские ПВО выносят. Так что мультики у нас хорошие.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем