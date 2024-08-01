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Новости Software Игнатий Колыско
Нейросеть YandexART поможет восстановить архивные материалы, вернув им былую чёткость и детализацию
Давно что-то такое требовалось.

Кинокомпаниям, музеям и историкам теперь доступен новый инструмент для работы с архивными материалами. Нейросеть YandexART, разработанная «Яндексом», научилась восстанавливать видеозаписи, возвращая им былую чёткость и детализацию.

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Возможности YandexART уже оценили создатели сериала «Игры» о закулисье Олимпиады-80. Нейросеть вдохнула новую жизнь в видеохронику «Мосфильма» и Российского государственного архива кинофотодокументов. Размытые и нечёткие кадры сорокалетней давности превратились в видео с высокой детализацией.

В чем секрет технологии? Разработчики «Яндекса» обучили модель поэтапно обрабатывать материалы низкого качества, не допуская «галлюцинаций» — придумывания несуществующих деталей. YandexART восстанавливает фактуру, прорисовывает мелкие элементы, увеличивает разрешение и повышает резкость. Так, на кадрах хроники появились узоры на платьях, проступили кирпичи на стенах, а у автомобилей — фары и поворотники.

Благодаря совместной работе команд компьютерного зрения «Яндекса», Yandex Research и «Плюс Студии» зрители увидят уникальные кадры: спортсменов-олимпийцев, улицы Москвы 80-х, любительские съемки и материалы прессы. Восстановленная хроника стала органичной частью драмы «Игры», премьера которой состоится на «Кинопоиске» 3 августа. Сериал расскажет о подготовке к грандиозному спортивному событию, которое должно было приоткрыть железный занавес Советского Союза. Герои столкнутся не только со сложностями организации Олимпиады, но и станут участниками политических игр.

#искусственный интеллект #нейросети #яндекс #yandexart
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