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Telegram выпустил масштабное обновление, в котором представил новые функции и улучшения, включая встроенный браузер с поддержкой нескольких вкладок, мини-магазин приложений, возможность дарить «Звёзды» и многое другое.

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Обновлённый браузер позволяет сворачивать страницы в нижнюю панель, не закрывая их, что позволяет оперативно переключаться между чатами и веб-страницами. Кроме того, браузер теперь поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON. По заявлению разработчиков, это открывает доступ к возможностям Web3 почти миллиарду пользователей, которые ежемесячно пользуются мессенджером.

В разделе «Поиск» появилась новая вкладка — «Приложения», где пользователи могут найти как уже знакомые им мини-приложения, так и новые. Разработчики, в свою очередь, получили возможность загружать демонстрационные видеоролики и скриншоты своих творений.

Отдельного упоминания заслуживает возможность публиковать контент из мини-приложений в истории пользователей. Благодаря этому новшеству мини-приложения получили дополнительный инструмент для продвижения.

Ещё одно важное изменение касается «Звёзд» Telegram, которые пользователи могут приобретать для доступа к платному контенту и покупки различных товаров внутри мессенджера. Теперь «Звёзды» можно дарить другим пользователям.

Также стоит отметить появление вспышки при записи видеосообщений, виджета погоды в историях, обложек историй, а также улучшенную поддержку вкладок браузера и мини-приложений в приложении Telegram для macOS.