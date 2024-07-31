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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчик пакета программ «МойОфис» инвестирует 5 млрд рублей в создание российского аналога Google Docs
Проект реализуется в интересах «Росатома».

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик отечественного пакета офисных программ «МойОфис», планирует инвестировать 4,755 млрд рублей в создание цифровой платформы для совместной работы с документами и корпоративных коммуникаций. Проект реализуется в интересах «Росатома».

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Новая платформа призвана обеспечить сквозные процессы делопроизводства и анализа данных. Она будет интегрирована с решениями других российских разработчиков и будет включать в себя офисные редакторы для различных платформ (в том числе отечественных), систему хранения данных, платформу для организации совместной работы и корпоративных коммуникаций.

Кроме того, НОТ продолжит разработку корпоративной почтовой системы «Почта 2.0» на импортонезависимой платформе. Инвестиции в этот проект составят 1,1 млрд рублей. Таким образом, общие инвестиции НОТ в проекты, включенные в дорожную карту «Новое общесистемное ПО», составят 5,85 млрд рублей.

Напомним, что компания «Новые облачные технологии» была основана в 2015 году. В 2022 году контрольный пакет акций компании приобрела «Лаборатория Касперского».

#российское по #мойофис
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