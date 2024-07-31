Для юрлиц и ИП есть определённые тонкости.

В России с 1 ноября 2024 года вступают в силу новые правила майнинга криптовалют. Соответствующий закон приняла Госдума. Заниматься майнингом смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в специальный реестр Минцифры. Россияне, не имеющие статуса ИП, также смогут заниматься майнингом, не регистрируясь в реестре, но при условии, что они не будут превышать установленные правительством лимиты энергопотребления.

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Закон запрещает майнить криптовалюту индивидуальным предпринимателям и руководителям юридических лиц, имеющим неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти, а также умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, заниматься майнингом не смогут лица, включённые в перечень террористов и экстремистов.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено совмещать майнинг с деятельностью в сфере электроэнергетики (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление, производство или купля-продажа электроэнергии). Правительство РФ получило право устанавливать дополнительные требования к деятельности майнеров, в том числе к участникам майнинг-пулов, а также вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на их территориях.

Майнеры обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о добытой криптовалюте и её адресах-идентификаторах. Эта информация будет передаваться в Росфинмониторинг и Банк России. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.