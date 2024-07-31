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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
YouTube начал показывать чёрный экран пользователям с блокировщиками рекламы, но решение «проблемы» уже найдено
Нет, не покупка YouTube Premium. Достаточно нажать F5.

Сервис YouTube ужесточает борьбу с блокировщиками рекламы, пытаясь таким образом стимулировать пользователей к покупке платной подписки Premium, которая избавляет от рекламы. Однако пользователи находят способы обходить ограничения, а Google продолжает усиливать напор, что в итоге может привести к обратному эффекту – ещё большей популярности блокировщиков.

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Ещё в прошлом году компания начала активно бороться с блокировщиками, например, искусственно замедляя воспроизведение видео в браузерах, отличных от Chrome и Edge.

Затем, весной 2024 года, пользователи YouTube стали всё чаще видеть предупреждение о том, что просмотр видео с блокировщиком невозможен. Вскоре YouTube начал автоматически пропускать видео при обнаружении блокировщика, хотя позже выяснилось, что это был баг, не связанный с блокировщиками. В итоге YouTube начал внедрять рекламу на стороне сервера, встраивая её непосредственно в видеопоток, что затрудняет её блокировку.

Очередным витком противостояния стали сообщения пользователей о чёрном экране, возникающем на несколько секунд перед началом воспроизведения видео. Эта проблема затронула пользователей различных браузеров, включая Firefox, Edge и Vivaldi. Временным решением проблемы стало обновление страницы (клавиша F5). Разработчики блокировщиков также не остались в стороне и выпустили обновления, блокирующие «чёрный экран».

По мнению некоторых экспертов, такая настойчивость Google может привести к обратному эффекту и отпугнуть потенциальных подписчиков YouTube Premium, заставив их искать более эффективные способы борьбы с навязчивой рекламой.

#youtube #youtube premium #блокировщики рекламы
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