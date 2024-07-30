И долго ждать не пришлось. Наверное.

Тёмный режим, ночной режим, тёмная тема — как ни назови, эта функция уже давно стала незаменимой для многих пользователей, предпочитающих проводить время за экраном в темное время суток. В 2019–2020 годах на волне популярности в Android и iOS внедрили системные тёмные темы, и многие приложения и веб-сайты последовали их примеру.

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Однако Wikipedia, несмотря на свою востребованность среди любителей поздно засиживаться в Сети, оставалась верна своим фирменным белым страницам. До сих пор. Благодаря усилиям сообщества разработчиков большинство пользователей Wikipedia, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах, уже сегодня могут переключиться на долгожданный тёмный режим.

На компьютере для этого нужно найти боковую панель справа, на которой расположены кнопки для изменения размера и ширины текста, а также опция «Цвет (бета)». На мобильных устройствах нужно нажать на значок меню в виде трёх горизонтальных линий в верхнем левом углу страницы, выбрать «Настройки», а затем – «Цвет». На выбор предлагается стандартный светлый режим, тёмный и автоматический, который подстраивается под системные настройки.

Запрос на добавление тёмной темы появился в трекере ошибок Wikipedia еще в июне 2010 года. Активная работа над его реализацией началась в начале 2022 года и завершилась лишь в июле 2023.