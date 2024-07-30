Нажал одну кнопку в настройках драйвера — получил результат.

AMD продолжает развивать технологии повышения FPS в играх, не требующие поддержки со стороны разработчиков. Вслед за масштабированием изображения FSR 3.0 компания представила второе поколение фирменной технологии генерации кадров — Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2).

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Новая версия AFMF, оптимизированная с применением ИИ-алгоритмов, обещает более высокую производительность и меньшую задержку по сравнению с предшественницей. Помимо улучшенного качества генерируемых кадров, AFMF 2 может похвастаться поддержкой игр на базе Vulkan и OpenGL, а также новыми ручными настройками.

Среди них — режим Search Mode, отвечающий за плавность генерации кадров и минимизирующий возможные лаги. В зависимости от разрешения экрана пользователи могут выбрать один из трех типов настроек: Auto, Standard и High.

В AMD утверждают, что в Cyberpunk 2077 тандем AFMF 2 и Anti-Lag способен снизить задержку на впечатляющие 28%. В свою очередь, на встроенной графике Radeon 780M (процессор Ryzen 7 8700G) в Counter-Strike 2 сочетание этих технологий обеспечивает снижение задержки на 12% эффективнее по —сравнению с предыдущей версией. При этом в разрешении 1080р с высокими настройками графики «встройка» выдаёт более 120 кадров в секунду.

Пока что опробовать преимущества AFMF 2 могут только обладатели дискретных видеокарт Radeon RX 7000/6000 и процессоров Ryzen 7000 с интегрированной графикой. AMD планирует добавить AFMF 2 в состав официального драйвера Radeon в четвертом квартале 2023 года. Возникает вопрос: станет ли AFMF 2 тем самым козырем, который позволит AMD привлечь внимание геймеров, предпочитающих решения конкурентов?