Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD представила AFMF 2 — второе поколение фирменной технологии повышения FPS в играх
Нажал одну кнопку в настройках драйвера — получил результат.

AMD продолжает развивать технологии повышения FPS в играх, не требующие поддержки со стороны разработчиков. Вслед за масштабированием изображения FSR 3.0 компания представила второе поколение фирменной технологии генерации кадров — Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2).

реклама

Новая версия AFMF, оптимизированная с применением ИИ-алгоритмов, обещает более высокую производительность и меньшую задержку по сравнению с предшественницей. Помимо улучшенного качества генерируемых кадров, AFMF 2 может похвастаться поддержкой игр на базе Vulkan и OpenGL, а также новыми ручными настройками.

Среди них — режим Search Mode, отвечающий за плавность генерации кадров и минимизирующий возможные лаги. В зависимости от разрешения экрана пользователи могут выбрать один из трех типов настроек: Auto, Standard и High.

В AMD утверждают, что в Cyberpunk 2077 тандем AFMF 2 и Anti-Lag способен снизить задержку на впечатляющие 28%. В свою очередь, на встроенной графике Radeon 780M (процессор Ryzen 7 8700G) в Counter-Strike 2 сочетание этих технологий обеспечивает снижение задержки на 12% эффективнее по —сравнению с предыдущей версией. При этом в разрешении 1080р с высокими настройками графики «встройка» выдаёт более 120 кадров в секунду.

Пока что опробовать преимущества AFMF 2 могут только обладатели дискретных видеокарт Radeon RX 7000/6000 и процессоров Ryzen 7000 с интегрированной графикой. AMD планирует добавить AFMF 2 в состав официального драйвера Radeon в четвертом квартале 2023 года. Возникает вопрос: станет ли AFMF 2 тем самым козырем, который позволит AMD привлечь внимание геймеров, предпочитающих решения конкурентов?

#amd #afmf 2
+
Написать комментарий (0)
В конце августа AMD сменит президента
Аналитики Bernstein снизили прогноз по выручке Intel в общей сложности на $600 млн за два квартала
AMD представила бета-версию приложения Amuse 2.0 для ИИ-генерации картинок с помощью Ryzen и Radeon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
7
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
66
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
109
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
9
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

John Doe
21:50
Да ты тоже тратишь время на этого овоща. Забей. Хотя, поджигать его пукан иногда интересно
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Владимир Феоктистов
21:49
Все верно, красные карты как были днищем для амуде фанатиков, так им и остались
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Nvidia&Intel Hater
21:49
Просто он не в курсе .кто этот покемон Clamwult,он же Тармент ,Коссак и куча еще ников
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Константин Бородаенко
21:48
Сбой развязал им руки, они теперь могут и наверное сделают ограничение доступа к ядру, как у яблок. Просто в своё время их ЕС заставил предоставить полноценный доступ к ядру.
Microsoft меняет ядро Windows 11 после массового сбоя: как Rust поможет в безопасности
John Doe
21:48
Да наивный он
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
John Doe
21:47
После твоих " нет разницы между 40 и 70 ФПС" вообще закатайся. Больше никогда не пиши про "длсс не мылит". Ты слепой как крот и тупой, как валенок.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Alpha_SKILL_Tapochek
21:45
То есть у них совсем нет usb-a разъёма? Даже у 64-гб версии?
Samsung выпустила флэш-накопитель USB 3.2 Type-C емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 400 МБ/с
Nvidia&Intel Hater
21:45
я вкратце описал ему,что это за тело
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
32Влад32
21:44
А ху-ху не хо-хо? Украина возможно вернется в свои границы 17 века. А добрая Россия не станет добивать её, требую репарации за ущеб нашей стране.
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
John Doe
21:44
Ты сейчас оправдываешься перед очередным неадекватом. Это тело давно говно на всех льёт, но в итоге сам обсирается.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем