Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российские базы данных лидируют на чёрном рынке — их сливают чаще всего
За первую половину 2024 года доля российских объявлений составила около 10%.

Россия заняла первое место в мире по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых интернет-площадках. По данным Positive Technologies, за первую половину 2024 года доля российских объявлений составила около 10%. В пятёрку «лидеров» также вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Речь идёт о базах данных, содержащих персональную информацию пользователей и коммерческую тайну.

реклама

Любопытно, что 88% продавцов готовы бесплатно передать базы данных российских компаний. Высока доля бесплатных предложений (более 70%) и в случае с базами данных стран Латинской Америки, США, Индии и Индонезии. Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что зачастую целью хакеров является не получение прибыли, а нанесение максимального ущерба. Кроме того, таким образом киберпреступники демонстрируют свои возможности и зарабатывают репутацию в криминальном сообществе.

Как отмечают в Positive Technologies, лидерство России обусловлено беспрецедентным количеством атак на IT-активы, мотивированных не финансовой выгодой, а стремлением нанести ущерб. Компания фиксирует непрерывный рост числа хакерских группировок, атакующих российские организации.

В T.Hunter проблему утечек данных в России связывают с недостаточным уровнем кибербезопасности и высокой активностью хакеров, обусловленной геополитикой. Киберпреступники атакуют как государственные системы, так и частные компании. В T.Hunter также отмечают, что число организаций, впервые столкнувшихся с утечкой данных, увеличилось на 15%.

По оценкам F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первое полугодие 2024 года в открытом доступе было опубликовано 150 баз данных российских компаний, 30% из которых относятся к сфере онлайн-торговли. Общее количество строк в утечках за этот период составило 200,5 млн против 397 млн в 2023 году, 1,4 млрд в 2022 году и 33 млн в 2021 году. В большинстве случаев базы данных содержат ФИО, адреса, даты рождения, пароли, паспортные данные, телефонные номера и другую чувствительную информацию.

#геополитика #утечки #утечка данных #чёрный рынок
+
Написать комментарий (0)
МВФ пророчит раздел мира на три экономических блока
Орбан назвал подошедшим к концу период западной гегемонии в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
10
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
6
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
5
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
61
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
98
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
6
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
19
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
9
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

Evgeny Chezarin
17:05
https://tech4gamers.com/nvidia-rtx-4070-shortage/ Источник данной новости. Автор плагиатчик пи*дабол.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:04
Вы - это кто?
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
АМуДя
17:01
+
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
АМуДя
17:01
ты же сам возглавляешь леммингов, только с другой стороны
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
17:01
пиши статью: топ-5 худших писунов сайта
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Колючка
16:58
Если на ютубе в каком-то ролике в какой-то игре 7900ХТХТХТХ на 3 кадра обойдёт 4090 на пару секунд - он об этом год будет на всех форумах писать. Человек болен, надо понять и простить.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Колючка
16:56
Судя по рухнувшей доле рынка, красные лемменги активно линяют на другой цвет шкурки.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
poljot
16:54
DonationAlerts и Boosty все лишь ссылки на страницах стримеров. Подключат любые другие за 5 минут.
My.Games расстаётся с сервисами донатов DonationAlerts и Boosty — их покупает кипрский бизнесмен
FelsheR-BANz
16:48
Кому надо - уже купили, а осенью всё железо всегда дорожает.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Азамат Багатов
16:43
Бубликовские инсайдеры – это те, которые проникают inside него, превращая его o в O.
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем