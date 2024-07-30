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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Комитет Госдумы поддержал запрет на звонки и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах
А кто против будет?

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал ряд инициатив, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством. В частности, планируется ввести запрет на звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах.

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Как отметил в ходе заседания комитета его глава Александр Хинштейн, «прописываются требования к мессенджерам — <...> обязанность по запросу государства предоставлять информацию о своих пользователях. <...> По умолчанию вводится запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров».

По данным оператора связи «Билайн», в настоящее время более половины мошеннических атак осуществляются через мессенджеры, чаще всего Viber и WhatsApp. Как отмечал в начале июля член комитета Антон Немкин, необходимо принять комплекс мер для пресечения действий телефонных мошенников. По его словам, на Украине сейчас функционируют более тысячи мошеннических кол-центров, из каждого совершается до десяти тысяч звонков в день.

Ещё одна мера, призванная ограничить мошеннические действия, — введение лимита на число SIM-карт для одного абонента. Так, россияне смогут оформить на себя не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более десяти. Данная поправка также получила одобрение комитета по информполитике.

#госдума #мессенджеры
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