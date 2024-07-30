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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Тестирование маршрутизаторов «Росэлектроники» для банкоматов успешно завершено
Переход на российское оборудование считается важным.

Дочерний банк Ростеха НОВИКОМ планирует в ближайшем будущем полностью перейти на отечественные сервисные маршрутизаторы для банкоматов. Пилотный проект с использованием устройств производства НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника») продемонстрировал их полное соответствие техническим требованиям.

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Тестирование проводилось специалистами НОВИКОМа совместно с инженерами «Истока». «В современных реалиях критически важно оснащать банковскую инфраструктуру отечественным оборудованием. И мы рады, что партнёром НОВИКОМа в этом процессе стала компания из контура Госкорпорации Ростех, — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа Владислав Быков. — В ближайшем будущем мы планируем полностью переоборудовать наши банкоматы маршрутизаторами производства НПП „Исток“ им. Шокина».

Сервисные маршрутизаторы представляют собой телекоммуникационное оборудование корпоративного класса для сетей уровня доступа. Разработанные НПП «Исток» устройства обеспечивают связь между банкоматами и процессинговым центром по проводной или беспроводной сети. Это достигается благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей.

«В ходе работы над сервисными маршрутизаторами мы ориентировались на жёсткие требования банковского сектора к защите передачи данных. В результате было создано оборудование, обеспечивающее высокий уровень безопасности, — подчеркнул директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров. — Благодаря динамической организации туннелей между узлами маршрутизаторы „Истока“ гарантируют надежную защиту передачи данных о финансовых транзакциях».

Аппаратура имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), работает на отечественном программном обеспечении и оснащена встроенным коммутационным процессором. Маршрутизаторы отличаются уникальным алгоритмом обработки трафика передачи данных.

#сделано в рф #маршрутизаторы
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