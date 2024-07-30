Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
My.Games расстаётся с сервисами донатов DonationAlerts и Boosty — их покупает кипрский бизнесмен
Интересно, появятся ли теперь у российских создателей контента проблемы с переводами?

Разработчик и издатель игр My.Games продаёт платформы DonationAlerts и Boosty. Покупателем выступают структуры кипрского бизнесмена Павла Харанеки, основателя Broadsmart Group, специализирующейся на элитной недвижимости. Сделка, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2024 года. Её сумма не раскрывается.

реклама

«Я давно хотел расширить своё портфолио цифровыми бизнес-активами, и я рад, что теперь у меня есть такая возможность с CEBC, — прокомментировал Харанека. — Мы живём в эпоху, когда цифровой контент является неотъемлемой частью повседневной жизни людей, помогая им учиться, выражать себя и монетизировать свои навыки и креативность. У Boosty и DonationAlerts есть явный потенциал, и я с нетерпением жду, как эти платформы будут развиваться и вносить вклад в творческое сообщество под новым руководством».

DonationAlerts и Boosty помогают авторам контента — от художников и музыкантов до журналистов и стримеров — получать доход от своей деятельности. Также сервисы используются для сбора средств на благотворительность.

В My.Games продажу сервисов объясняют стремлением сфокусироваться на основном бизнесе – разработке и издании игр. «В 2023 году мы начали процесс реструктуризации, отделив неигровые разработки и издательские бизнесы My.Games и передав их под управление CEBC. Мы начали переговоры о продаже этих активов в марте 2024 года и рады сообщить, что они завершены», — заявила Елена Григорян, генеральный директор My.Games.

В 2023 году аналитики оценивали Boosty в $5-10 млн. Тогда же стало известно, что My.Games ведёт переговоры о продаже сервиса. Одним из потенциальных покупателей называлась компания VK, которая изначально владела Boosty совместно с My.Games. В 2022 году My.Games была приобретена Александром Чачавой за $642 млн.

Харанека, помимо Broadsmart Group, в 2022 году основал в ОАЭ бизнес по проектированию коммерческой и жилой недвижимости. Очевидно, приобретение сервисов для него – способ диверсифицировать свой бизнес и войти в перспективную сферу цифровых технологий.

#boosty #my games #donationalerts
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
4
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
30
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
5
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
59
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
97
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
6
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
17
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
15:47
Лучше пусть ребенка побьют и обматерят - чем унизят и выебут. Мы в 80е даже в другие районы подраться гоняли. Своего адреналина не хватало. Мат и драка = это по нашему. А за гомосню порезать могут (д...
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Андрей Кручёнок
15:44
Чему удивляться
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
АЕV
15:42
Шо цэ фихня шо цэ фихня, как рубль был деревянным так им и остался и никакая цифровизация этого дерева его не спасет. И да, если хотите сохранить хоть какие то деньги то храните их в баксах.
В ЦБ допустили возможность начала массового внедрения цифрового рубля уже со следующего лета
Китя
15:42
Только авто с ДВС уже прошлый век сейчас в тренде Электра-авто и именно Китайский BYD. мире №1. Даже тесла гнилая сасет.
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
FelsheR-BANz
15:40
"Я потом расследовал, ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники), которые их делали, ночью уронили одно кольцо. Увидев меня, не спавшего пятые сутки, они побоялись об этом ска...
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
PanzerK
15:40
Собранное с использованием ручного труда по определению мало стоить не может, другое дело что цена может быть низкой - это да.
У РФ появились новые дешёвые дроны-камикадзе "Гербера", сделанные из пенопласта и фанеры
botph
15:36
Про 100% сбитых российских ракет украинскими электростанциями.
Украинские СМИ сообщают о завершении подготовки ВС РФ к новому массированному ракетному удару по энергосистеме Украины
botph
15:31
Ну так вы и потеряли.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Михаил Авраменко
15:19
Он может хрюкать только про морги Джанкоя и 85% территории, контролируемой хохлами. На этом его полномочия - всё.
Украинские СМИ сообщают о завершении подготовки ВС РФ к новому массированному ракетному удару по энергосистеме Украины
cibershot
15:16
Щас китайцев продают по цене премиум, через 2 года даже зап части найти не сможешь на китаёзу. На наш рынок зашли хюндаи с VAG под новым именем и дешевле китайского барахла, но лохи будут переплачиват...
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем