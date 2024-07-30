Интересно, появятся ли теперь у российских создателей контента проблемы с переводами?

Разработчик и издатель игр My.Games продаёт платформы DonationAlerts и Boosty. Покупателем выступают структуры кипрского бизнесмена Павла Харанеки, основателя Broadsmart Group, специализирующейся на элитной недвижимости. Сделка, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2024 года. Её сумма не раскрывается.

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«Я давно хотел расширить своё портфолио цифровыми бизнес-активами, и я рад, что теперь у меня есть такая возможность с CEBC, — прокомментировал Харанека. — Мы живём в эпоху, когда цифровой контент является неотъемлемой частью повседневной жизни людей, помогая им учиться, выражать себя и монетизировать свои навыки и креативность. У Boosty и DonationAlerts есть явный потенциал, и я с нетерпением жду, как эти платформы будут развиваться и вносить вклад в творческое сообщество под новым руководством».

DonationAlerts и Boosty помогают авторам контента — от художников и музыкантов до журналистов и стримеров — получать доход от своей деятельности. Также сервисы используются для сбора средств на благотворительность.

В My.Games продажу сервисов объясняют стремлением сфокусироваться на основном бизнесе – разработке и издании игр. «В 2023 году мы начали процесс реструктуризации, отделив неигровые разработки и издательские бизнесы My.Games и передав их под управление CEBC. Мы начали переговоры о продаже этих активов в марте 2024 года и рады сообщить, что они завершены», — заявила Елена Григорян, генеральный директор My.Games.

В 2023 году аналитики оценивали Boosty в $5-10 млн. Тогда же стало известно, что My.Games ведёт переговоры о продаже сервиса. Одним из потенциальных покупателей называлась компания VK, которая изначально владела Boosty совместно с My.Games. В 2022 году My.Games была приобретена Александром Чачавой за $642 млн.

Харанека, помимо Broadsmart Group, в 2022 году основал в ОАЭ бизнес по проектированию коммерческой и жилой недвижимости. Очевидно, приобретение сервисов для него – способ диверсифицировать свой бизнес и войти в перспективную сферу цифровых технологий.