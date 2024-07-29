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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Запуск Apple Intelligence откладывается — ИИ-функции не выйдут одновременно с iOS 18, как планировалось ранее
Но до конца осени текущего года всё должно заработать.

Компания Apple отложила запуск новых функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Изначально планировалось, что они станут доступны пользователям вместе с выходом обновлений операционных систем iOS 18 и iPadOS 18 в сентябре. Однако, как сообщают источники, знакомые с планами компании, релиз Apple Intelligence перенесен на более поздний срок — ориентировочно на октябрь.

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Причиной задержки стали опасения, связанные со стабильностью работы новых функций. Чтобы обеспечить плавный и безошибочный запуск Apple Intelligence, компания предоставит разработчикам доступ к бета-версиям iOS 18.1 и iPadOS 18.1 уже на этой неделе. Такой подход нетипичен для Apple, которая обычно не выпускает предварительные версии последующих обновлений до публичного релиза основной версии новой операционной системы.

Несмотря на то, что основные функции Apple Intelligence станут доступны в iOS 18.1 и iPadOS 18.1, некоторые из них, включая ряд важных улучшений голосового помощника Siri, появятся ещё позже. Полный набор функций Apple Intelligence будет внедряться поэтапно в рамках нескольких обновлений iOS 18 до конца 2024 года и в первой половине 2025 года.

Помимо iPhone и iPad, Apple Intelligence также будет доступен на компьютерах Mac с фирменными процессорами Apple в рамках обновления macOS Sequoia. В настоящее время также ведется разработка Apple Intelligence для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, однако сроки его релиза пока не названы.

Apple рассчитывает, что Apple Intelligence поможет компании укрепить свои позиции на рынке сервисов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Ожидается, что новые функции станут одним из ключевых факторов, стимулирующих продажи новых моделей iPhone, в частности iPhone 16, релиз которого запланирован на осень этого года.

#apple #apple intelligence
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