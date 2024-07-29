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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Госдума РФ хочет ввести обязательную сертификацию для владельцев Telegram-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков
Соответствующая поправка уже получила предварительное одобрение.

Госдума рассматривает возможность ввести обязательную идентификацию для владельцев популярных Telegram-каналов. Соответствующая поправка, разработанная комитетом по информационной политике, уже одобрена и готовится ко второму чтению.

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Документ, вносящий изменения в закон «О рекламе», предусматривает, что авторы Telegram-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков будут обязаны предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность. Порядок предоставления этих данных будет определён правительством.

Как пояснил глава комитета Александр Хинштейн, блокировка анонимных каналов не планируется. Однако для них будет введён запрет на размещение рекламы и репосты их публикаций другими каналами.

Роскомнадзор будет вести реестр Telegram-каналов, предоставивших необходимую информацию. Только каналы, включенные в этот реестр, смогут легально размещать рекламу. Соцсеть будет маркировать их специальным образом.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что эта мера направлена на повышение ответственности владельцев популярных Telegram-каналов за распространяемую информацию. В ведомстве отметили, что сегодня онлайн-платформы часто выполняют для россиян роль СМИ, поэтому важно, чтобы сведения об авторах публикаций были известны.

Ранее обсуждался вариант распространить эти требования на блогеров с аудиторией более 1 тыс. человек, однако в итоге лимит был увеличен. В Роскомнадзоре напомнили, что согласно законодательству, информация, распространяемая без использования СМИ, должна содержать достоверные сведения о её авторе или распространителе, достаточные для его идентификации.

#telegram #госдума рф #telegram каналы
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