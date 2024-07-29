AMD Ryzen AI 300 тут как раз вовремя.

Компания AMD сделала шаг навстречу энтузиастам генеративного искусственного интеллекта, представив бета-версию приложения Amuse 2.0. Новая разработка, созданная совместно с компанией TensorStack, призвана максимально упростить процесс создания изображений с помощью нейросетей на ПК с процессорами AMD Ryzen AI 300 и Ryzen 8000 серий, а также видеокартами Radeon RX 7000.

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Amuse 2.0 выделяется на фоне других подобных программ простым и интуитивно понятным интерфейсом, получившим название “Ez Mode”. Приложение не требует от пользователя специальных знаний и настроек, а также не имеет внешних зависимостей, что существенно облегчает его использование. Amuse 2.0 автоматически определяет конфигурацию системы и подбирает оптимальные параметры для генерации изображений.

Одной из ключевых особенностей Amuse 2.0 стала интеграция технологии AMD XDNA Super Resolution, которая позволяет увеличивать разрешение готовых изображений в 2 раза без потери качества. Эта функция, базирующаяся на возможностях архитектуры AMD XDNA, позволяет получать более чёткие и детализированные изображения, сохраняя при этом высокую скорость работы.

Amuse 2.0 предоставляет пользователям широкий выбор инструментов для творчества. Приложение поддерживает различные методы генерации, включая преобразование текстовых описаний в изображения, создание иллюстраций на основе набросков и применение готовых AI-фильтров, стилизующих картинку. Помимо использования предустановленных фильтров, пользователи могут создавать и сохранять собственные, формируя уникальную библиотеку эффектов.

Важно отметить, что Amuse 2.0 пока находится в стадии бета-тестирования, а значит, в работе приложения возможны ошибки и прочие неприятные штуки. Тем не менее, учитывая нацеленность команды разработчиков сервиса на простоту использования и интеграцию фирменных технологий AMD, Amuse 2.0 имеет все шансы стать одним из самых популярных инструментов для генерации изображений с помощью нейросетей.