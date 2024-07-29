Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
AMD представила бета-версию приложения Amuse 2.0 для ИИ-генерации картинок с помощью Ryzen и Radeon
AMD Ryzen AI 300 тут как раз вовремя.

Компания AMD сделала шаг навстречу энтузиастам генеративного искусственного интеллекта, представив бета-версию приложения Amuse 2.0. Новая разработка, созданная совместно с компанией TensorStack, призвана максимально упростить процесс создания изображений с помощью нейросетей на ПК с процессорами AMD Ryzen AI 300 и Ryzen 8000 серий, а также видеокартами Radeon RX 7000.

реклама

Amuse 2.0 выделяется на фоне других подобных программ простым и интуитивно понятным интерфейсом, получившим название “Ez Mode”. Приложение не требует от пользователя специальных знаний и настроек, а также не имеет внешних зависимостей, что существенно облегчает его использование. Amuse 2.0 автоматически определяет конфигурацию системы и подбирает оптимальные параметры для генерации изображений.

Одной из ключевых особенностей Amuse 2.0 стала интеграция технологии AMD XDNA Super Resolution, которая позволяет увеличивать разрешение готовых изображений в 2 раза без потери качества. Эта функция, базирующаяся на возможностях архитектуры AMD XDNA, позволяет получать более чёткие и детализированные изображения, сохраняя при этом высокую скорость работы.

Amuse 2.0 предоставляет пользователям широкий выбор инструментов для творчества. Приложение поддерживает различные методы генерации, включая преобразование текстовых описаний в изображения, создание иллюстраций на основе набросков и применение готовых AI-фильтров, стилизующих картинку. Помимо использования предустановленных фильтров, пользователи могут создавать и сохранять собственные, формируя уникальную библиотеку эффектов.

Важно отметить, что Amuse 2.0 пока находится в стадии бета-тестирования, а значит, в работе приложения возможны ошибки и прочие неприятные штуки. Тем не менее, учитывая нацеленность команды разработчиков сервиса на простоту использования и интеграцию фирменных технологий AMD, Amuse 2.0 имеет все шансы стать одним из самых популярных инструментов для генерации изображений с помощью нейросетей.

#amd #искусственный интеллект #ryzen #radeon #нейросети #генерация изображений #amuse 2 0
+
Написать комментарий (0)
Аналитики Bernstein снизили прогноз по выручке Intel в общей сложности на $600 млн за два квартала
Искусственный интеллект DeepMind завоевал серебро на международной олимпиаде по математике
Посты пользователей X по умолчанию используются для обучения чат-бота Grok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
322
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
9
Итоги гоночного уик-энда 27-28 июля
3
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
27
О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
1
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
55
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
39
Геймеры из РФ готовы покупать игры даже под санкциями – какой CPU и GPU выбрать для 1080р, 2К и 4К
13
5 необычных лайфхаков для пользователей Steam
2

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
18:40
Это делают спецы своего дела, ликвидируя день за днём сотни хохлонациков. Америкосы прогнозировали, что за 3 дня всё закончится, но путинский режим слишком добрый, в отличие от америкосов, всех подряд...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Grotlon
18:38
Ага, главное, в это верить. Нужно еще немного потерпеть, и освободимся.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Можем повторить
18:38
Вообще то тот же Белоусов, который щас занимает пост министра обороны, из той же братии либероидных ублюдков, а его Лгутин на пост назначил, вот и думай, кто на самом деле враг тебе
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
lelik1974
18:36
Херасе, содержимое свин-стэйта перемогает в комментариях, видать, дела совсем херово, бгг.
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
IceFireW
18:35
Пароли нужно хранить в голове или флеш карте. Во время 18 часового сбоя google в поте лица копировал эти пароли себе на ЖД. :)
Сбой в работе Google Chrome стал причиной временной потери доступа к сохранённым паролям у 15 млн пользователей
Можем повторить
18:35
Ну так и российская армия теряет сотни вояк, а добровольцев то не хватает, даже выплаты при подписании контракта подняли аж до 2х лямов, видать со всем с ними туго, того и гляди новая волна мобилизаци...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
lelik1974
18:34
Дай огнемёт, братан, тяжёлый огнемёт.
Как прошло открытие Олимпиады 2024 в Париже
Серж Д
18:34
Еще не все началось, а ты перегорел. Онлайн гейминг набирать будет обороты, как с читерами решат вопрос, скил станет для многих работой, вот тогда зависимость от игр хуже алкогольной будет. Спортсмены...
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
Можем повторить
18:33
Ну а ты как думаешь? Украине чуть ли не каждую пятницу zетники смерть предрекают, а она все жива
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Можем повторить
18:31
С дивана ты и Киев можешь "освободить", за три дня)
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем