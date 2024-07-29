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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Магазин Android-приложений RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев
Внедрение новых «фишек» идёт постоянно.

Российский магазин приложений RuStore внедряет новые технологии и расширяет возможности для разработчиков. Сервис уже запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев, чтобы предоставить им доступ к публикации своих приложений. Теперь нерезиденты, вне зависимости от масштабов своего бизнеса, смогут размещать свои разработки на площадке RuStore.

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Для удобства иностранных инди-разработчиков RuStore предоставляет доступ к основным функциям консоли разработчика, а также к инструментам аналитики, продвижения и развития приложений. В их числе – мониторинг статистики, сбор и анализ ошибок с помощью Tracer, а также удалённое конфигурирование при помощи Remote Config.

По словам Дмитрия Панкрушева, руководителя RuStore, за последние полгода число отечественных разработчиков, регистрирующихся на площадке как физические лица, выросло в 1,5 раза. Ожидается, что открытие доступа для иностранных инди-паблишеров из стран СНГ и дальнего зарубежья также положительно скажется на развитии платформы.

Еще одно новшество от RuStore — внедрение технологий машинного обучения. Теперь нейросети помогают пользователям ориентироваться в каталоге приложений, формируя рекомендации и тематические подборки. Одним из ключевых направлений применения ML стал поиск приложений. Анализируя первые введённые пользователем буквы, система предлагает наиболее популярные приложения и игры, соответствующие запросу.

#android #российское по #rustore #мобильные приложения
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